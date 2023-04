Ekonomiya aangat sa North-South Railway project

Kumbinsido si Senador JV Ejercito na bibilis ang pag-angat ng ekonomiya ng Pilipinas kapag natapos na ang konstruksyon ng North-South Commuter Railway project.

“Iyan ang magpapasigla ng ekonomiya natin kapag iyan ay natapos na,” wika ni Ejercito sa isang radio interview.

Aniya, marami nang problemang kinaharap ang naturang proyekto kabilang na ang pagtapyas sa budget para sa right of way kung saan mula P70 bilyon ay ginawa itong P35 bilyon.

Sinabi ni Ejercito na ipinaglaban niya ang pagbabalik ng natapyas na budget sa right of way dahil kung hindi niya ito nagawa ay posibleng ma-delay ang konstruksyon ng proyekto.

“Talagang ipinaglaban ko na maibalik iyan dahil mayroon tayong soft loan diyan, tuloy-tuloy tayong magbabayad kaya kailangan tuloy-tuloy din ‘yan,” ani Ejercito.

Nitong nagdaang Huwebes ay sinaksihan ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa Malacañang ang ceremonial signing ng dalawang contract packages sa construction ng South Commuter section ng North-South Commuter Railway project.

Ito ay ang Contract Packages S-02 at S-03B, na may habang 14-kilometer ng south commuter section sa bahagi ng Metro Manila.