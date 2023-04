Cryptic ang post: Dingdong biglang naging okey dahil kay Zia

Hindi na ipinaliwanag ni Dingdong Dantes kung anong ‘setbacks’ at ‘curveballs’ ang tinutukoy niya ang ipinost niya sa kanyang Instagram posting na nararanasan daw nila ilang linggo na.

Pero ayon sa aktor, normal naman daw na may ilang trials o problema siguro sa kahit kanino man. Pero nang mapanood daw niya ang panganay na anak na si Zia sa piano recital nito, parang nawala raw bigla ang worries niya at umaasa siyang magiging maayos din ang lahat.

Ayon kay Dingdong, “We’ve been experiencing setbacks and curveballs in the past few weeks, which is normal in life. But amidst the chaos, there are moments like this—watching my daughter play the piano with grace in her first recital.

“Suddenly I snap out of the worry and all I see is beauty.

“It reminds me to hold onto hope and find comfort in life’s little moments, and that everything’s gonna be alright. Everything’s gonna be alright.”

Cryptic din ang post na ‘yon ng mister ni Marian, pero at least okey na siya dahil sa panganay na anak.