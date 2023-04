Charmea Quelino kumopo ng pilak sa China kurash

NAG-UWI ng dalawang medalya sina 2021 Southeast Asian Games silver medalist Charmea Quelino at 82nd University Athletic Association of the Philippines MVP Nick Gabriel Ligero sa wakas Linggo ng 12th Asian Senior Kurash Championships sa Xiaoshan Linpu Gymnasium, Hangzhou, China.

Kinapos sa gintong medalya ang dating De La Salle University Lady Judokas na si Quelino sa women’s 63 kgs category nang mabigo sa finals kay 2019 Judo World Grand Prix Antalya bronze medalist Chinese Wen Zhang.

Nagtig-isa sa tanso sina Akshita Sharma ng India at Mukhlisakhon Kadirberganov ng Uzbekistan sa tatlong araw na torneo na nagbukas noong Abril 28.

Kumasya naman ang 24-anyos na si Ligero ng UST sa tansong medalya sa men’s 60-kg. division kasama si Om Rattan ng India. Nagkampeon si Abdulaziz Khamroev ng Uzbekistan, habang silver medal si Hai Le Cong Hoang ng Vietnam.

Sumama sa mga atleta sina Kurash Sports Federation Philippines president Rolan Llamas, team manager Rommel Miranda at coaches Al Rolan Llamas, Jenielou Mosqueda at Dennis Catipon.

Kabilang rin sa mga ipinadala ng KSFP sina Jackielou Escarpe (73 kgs.), Renzo Miguel Cazeñas (81kg) George Angelo Baclagan (91kg) at Rael Geoffrey Abujos (+100kg) sa men’s at sina Helen Alcopen (-48kg) at Mylene Matias (-52kg) sa women’s.

Nilahukan ang kumpetisyon ng mahigit sa 200 players mula sa 24 na bansa sa event na idinaos sa Xiaoshan Linpu Gymnasium, ang venue ng kurash, jiu-jitsu at judo sa 19th Hangzhou Asian Games at World Kurash Series Qualifier. (Gerard Arce)