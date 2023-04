Bingo na elements pakulo ng guro sa Bulacan

Kakaiba ang naisip na pakulo ng guro na ito sa Bulacan dahil imbes na tipikal na bingo ay table of elements ang ipinalit nila sa mga numero.

Ibinahagi ito ni Ma’am Joanna Marie Clemente, isang senior high school teacher ng Dampol 1st National High School sa bayan ng Plaridel, Bulacan.

Kwento ni Ma’am Joanna sa Abante News, “Same as the regular BINGO but instead of Number the card contains the Chemical Symbols of 118 Chemical Elements found in periodic table. The pattern is just the same with the regular pattern of Pinoy bingo.”

Ang pabingo nilang ito ay parte umano ng kanilang selebrasyon ng SciMath week at tinawag nila na ‘symbo’.

Makikita sa mga uploaded picture si Ma’am Joanna habang nagfa-facilitate ng naturang symbo game. Mapapansin din ang mga estudyante na focus na focus sa pagtatantos ng kani-kanilang card.

Halo-halo umano ang naging reaksyon ng mga participant sa pakulo nilang ito. Aniya, “Excitement, frustration to win and to called their chemical symbols na nasa card nila.”

Kudos sa creativity ng mga guro na ito! (Moises Caleon)