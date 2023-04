Bebot hilaw na isda trip i-mukbang

Usap-usapan ng mga netizen ang babaeng ito sa TikTok na kakaiba ang trip dahil hilaw na isda ang bet niyang i-mukbang.

Ibinahagi ito ng TikTok user na si Evgenia (@ev_kolb) kung saan mapapanood ang isang mukbanger na lumalantak ng hilaw na isda.

Makikita sa video ang nakachop-chop na hilaw na isda na kanyang kinakain isa-isa. Mapapansin din ang dugo sa mismong meat nito na tanda na ito’y hindi pa nailuto.

Binaha ito ng libo-libong views at komento mula sa mga netizen.

Gaya na lamang ni @dianaromero166, kwelang biro niya, “Okay ! Im calling the police!”

Tila napatanong naman ang user na si @selmesgemes, ani, “You don’t have stove ??”

“She’s a mermaid has to be,” komento ni @msnaomi.s

“Do these people know how bad it is to eat raw fish? Like seriously” sabi naman ni @itskatalina.

Ikaw, keri mo ba ang ganitong mukbang? (Moises Caleon)