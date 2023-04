Beaver, Mutya love team pinu-push

Pagkatapos ng maingay na prom date nina Beaver Magtalas at Mutya Orquia sa ‘Star Magical Prom’ ay ang dami nang umaasang ipu-push sila ng Star Magic at ABS-CBN bilang love team.

Sa‘promposal’ pa lang na ginawa ni Beaver sa dating child star na si Mutya (na nakilala bilang si Abby sa ‘Be Careful with My Heart’ nina Richard Yap at Jodi Sta. Maria) ay talaga namang sobrang kinilig na ang fans.

Natural nga ang kilig sa kanila, kaya naman marami ang humihiling ngayon sa Kapamilya Network na bigyan sila ng project together.

May fans din na nagtatalo-talo kung ano raw ba ang dapat itawag sa love team nina Beaver at Mutya? May mga nagsasabing bet nila ang BeaMut, may mga boto naman sa tawag na MutVea.

Anyway, matagal nang magkakilala ang dalawa. Ayon kay Beaver,nag-umpisa sa Star Magic workshops ang closeness nila ni Mutya.

Samantala, unti-unti nang umuusad ang career ni Beaver, na isang ‘Star Hunt’ artist ng ABS-CBN. Una siyang napanood sa pelikulang ‘Genius Teens’ at nasundan ‘yon ng digital series na ‘Roommate’ na talaga raw pinaghirapan niya.

Sa kasalukuyan ay ginagawa niya ang pelikulang ‘The Untold Story of Imelda Papin’.

Katulad ng maraming baguhan, gusto ni Beaver na sumikat at sana raw ay matularan niya ang mga idolong sina John Lloyd Cruz at Joshua Garcia.

Bongga! (Jun Lalin)