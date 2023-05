BBM tumulak na patungong Amerika

Tumulak na patungong Amerika si Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. kasama ang kanyang delegasyon para sa official visit sa Washington D.C.

Sa kanyang departure speech sa Villamor Airbase sa Pasay, City, sinabi ng Pangulo na layon ng kanyang biyahe na mas lalo pang patatagin ang magandang ugnayan ng Pilipinas at United States sa 21st century.

Ito aniya ang kauna-unahang pagbisita ng Presidente ng Pilipinas sa loob ng 10 taon na inaasahang magpapaigting sa relasyon ng dalawang bansa.

“My visit is an important as they all are because they are part of our efforts to further reinforce our already strong bonds with the United States by bringing our alliance into the 21st century,” anang Pangulo.

Mahalaga aniya ang nakatakdang pagkikita at pagpupulong nila ni US President Joe Biden upang maisulong ang pambansang interes at pagpapalakas sa alyansa ng dalawang bansa.

“During this visit, we will reaffirm our commitment to fostering our long-standing alliance as an instrument of peace and as a catalyst of development in the Asia-Pacific region and for that matter the rest of the world,” dagdag ng Pangulo.

Samantala, tata¬yong caretaker ng bansa si Vice-President Sara Duterte-Carpio habang nasa Estados Unidos si Pangulong Marcos.

“VP Sara Duterter is government’s caretaker while the President is abroad,” ani Presidential Communications Office (PCO) Secretary Cheloy Garafil. (Aileen ¬Taliping)