Balat ng baboy ginawang pizza!

Balat ng baboy na ginagawang chicharon pwede na ring maging pizza? ‘Yan ang twist na sinubukan ng food vlogger at content-creator na ito sa TikTok.

Siya si Jorts Kitchen l Recipes (@jortskitchen) na kamakailan lang ay gumawa ng eksperimento gamit ang chicharon upang gawing dough ng pizza. Caption niya, “Chicharron Pizza Crust. Since everyone loved my chicharron taco shell recipe, I’m back but this time with a delicious pig skin pizza crust.”

Mapapanood sa video ang buong proseso na kanyang ginawa mula sa paghahanda sa balat ng baboy, paglalagay nito sa oven, pagbubudbod ng pizza toppings, at syempre ang pag-taste test nito.

Maririnig ang sobrang lutong na tunog nito na talaga namang maglalaway ka sa sarap! Kahit nga si kuyang vlogger ay napapikit pa sa kanyang mga kagat.

Nakatanggap ang naturang video ng humigit-kumulang 10.7 milyong views at libo-libong komento mula sa mga madlang pipol.

Para kay @vlsxo22, “This is why we’re all dying young!! Looks amazing though.”

“I audibly gasped at this video. My two favourite foods combined. My hat is off to you. My pants too,” kwelang hirit ng user na si @jaffylemon.

“All Italian and Filipino seeing this,” biro naman ni @dannyd.hi.

Ikaw, kakasa ka bang tikman ang pizza na ito? (Moises Caleon)