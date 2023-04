Arellano 4-peat champion na NCAA cheerleading

Kinumpleto ng Arellano University ang four-peat title reign nang muling mamayagpag sa 98th NCAA Cheerleading Competition Linggo ng hapon sa Rizal Memorial Coliseum sa Malate, Manila.

Kumulekta ng 245.5 puntos ang Arellano Chiefs upang ibulsa ang panibagong kampeonato matapos matigil pansamantala sanhi ang ragasa ng COVID-10 pandemic. Kampeon din ang AU ng paligsahang ito noong 2019.

Sa kabuuan, may limang titulo na ang Sampaloc-based cheering squad, kabilang ang kampeonato moong 2014-15.

Pumangalawa ang may siyam na titulo ritong University of Perpetual Help System Dalta Altas na may 227.5 pts. At pumaangatlo ang Colegio de San Juan de Letran sa 215.5 markers.

Kinapos naman sa podium finish ang dating kampeong Mapua Cardinals sa 210.5 para sa pang-apat, kasunod ang San Beda University (204), Emilio Aguinaldo College (196.5), College of Saint Benilde (183.5), Lyceum of the Philippines University at San Sebastian College na parehong 155.5, akulelat ang Jose Rizal University (138.5). (Gerard Arce)