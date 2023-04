Ano’ng sey mo Janine? Julie Anne pinaka-hot na babae kay Rayver

Super dagsa agad ang mga comment sa latest YouTube content ni Bea Alonzo, ang ‘Drip Bear Painting with Julie Anne San Jose and Rayver Cruz’.

Super kilig nga silang lahat, na talagang sabi nga, lakas maka-good vibes ng dalawa, at feel na feel mo ang pagmamahal nila sa isa’t isa. Pareho ring super blooming ang dalawa, na dulot nga raw ng pag-ibig.

Sa simula pa lang ng video, kung saan dapat pumili ng paint/color, humirit agad si Rayver na, “Hindi ko alam kung ano pipiliin ko. Ikaw lang pinili ko, eh!”

Siyempre, super tawa at super kilig naman si Julie Anne, ha!

Anyway, love story nga ng JulieVer ang naging topic nila. Na sabi nga ni Rayver, best friend sila noon, at “Puwede pala talagang ma-in love sa best friend.”

‘Kaaliw naman na mala-‘anghel’ din ang deskripsiyon ni Julie Anne kay Rayver, kaya niya ito nagustuhan.

“Napakabait, na lahat ng characteristics ng ng isang mabuting lalake, nasa kanya na,” chika pa ni Julie Anne.

Well, feel na feel mo ngang lunod na lunod si Rayver sa pag-ibig kay Julie Anne.

Kuwento nga niya, mahirap din pala na ang ka-love team mo ay dyowa mo.

“Nakikita kasi sa camera ‘yung grabe pagka-in love ko!” say ni Rayver.

Anyway, isa nga raw sa madalas na pagtampuhan ni Julie Anne kay Rayver ay ang matagal na pag-reply sa mga chat, o text, at dahil ‘yon sa online gaming.

Na-explain naman ni Rayver na hardcore gamer siya, na kapag nasa game, hindi puwedeng umalis agad-agad. At giit naman ni Julie Anne, nakapag-adjust na siya sa ganoong ugali ni Julie Anne.

Siyempre, may mga Q&A si Bea, na nilinaw niyang hindi sa kanya nanggaling. May tanong nga kung ‘cheating ba kapag ang partner mo ay may crush na iba?’

Sagot ni Julie Anne, hindi raw, “Ako kasi wala akong ibang crush, siya lang ang crush ko, eh!”

Nabaliw, todo tili si Bea sa sagot ni Julie Anne.

Pero mas nakakabaliw ang sagot ni Rayver, na kapag nakikita raw niya si Julie Anne, tinatanong niya na, “Lord ano ba talaga ang ginawa ko at sobrang suwerte ko naman. May nagawa rin akong tama sa buhay ko, para ibigay niya si Julie Anne sa akin.”

Another hirit pa ni Rayver kay Julie Anne, na talagang kinatunaw ng mga tao sa paligid ay, “For me, sa mga mata ko, ikaw lang talaga ang pinaka-hot!”

At bongga rin ang chika ni Rayver na hindi na siya tumitingin sa ibang babae dahil, “Para akong kabayo,” na may ‘tapahoho’, na kay Julie Anne lang nakatingin.

Pero ang pinaka-bongga sa lahat, sinabi nga ni Rayver na, “Si Jules lang ang babae sa buhay ko!”

Sa huli, ni-reveal ni Rayver na hinarana nga niya si Julie Anne noon, na natunaw talaga ang puso ng singer-actress. First time nga raw kasi na may gumawa noon sa kanya.

Naku, ano kayang masasabi ng ex-girlfriend ni Rayver na si Janine Gutierrez? Malamang dedma lang ito. Mukha naman kasing masaya si Janine sa piling ng rumored boyfriend na si Paulo Avelino!