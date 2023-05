Anomalya sa lisensya, Plaka sumingaw

May nasisilip na anomalya ang isang kongresista kung bakit kinapos ng plastic card sa driver’s license ang Land Transportation Office (LTO) at ang napipintong shortage sa plaka ng motorsiklo at iba pang sasakyan simula sa Hunyo.

Ayon kay 1-Rider Party-list Rep. Ramon Rodrigo Gutierrez, ito ang hahalukayin ng isasagawang imbestigasyon ng Kamara kung saan inaasahang ipapatawag si Department of Transportation (DOTr) Secretary Jaime Bautista at LTO chief Assistant Secretary Jay Art Tugade.

“We are looking forward dito sa Kamara na magkaroon ng clearer picture kung ano po talaga ang problema. On our part, parang hindi naman budget ang problema, hindi naman po delay, mukhang internal daw po,” paglalahad ni Gutierrez sa interview ng DZBB nitong Linggo.

Aniya, hindi dapat maghugas kamay ang tanggapan ni Sec. Bautista dahil sakop ng DOTr ang LTO at kung sumablay ito sa procurement ng plastic card ay may pananagutan din ang departamento.

“Hindi po dapat ‘yan problema. Whether DOTr man ‘yan o LTO, isang opisina po dapat ‘yan. Isang departamento. Ang LTO ay simply an office under the DOTr so kung gusto man ng DOTr na P50 million and above procurement nandun sa kanila o whether it should be LTO, accountable dapat ang buong department,” paliwanag ng kongresista na isang abogado.

Layunin ng imbestigasyon na tumbukin kung sino ang opisyal na may pagkakasala sa delay ng procurement at kung may anomalya sa pagbili nito.

“Ang gusto lang talaga natin sino po talaga ang may kasalanan, if there was negligence if any at all, sino talaga ang mananagot and how to avoid this in the future?” paliwanag ng kongresista.

Sa budget hearing aniya noong Agosto 2022, tiniyak ng LTO na walang problema sa lisensya gayundin sa plaka dahil ang tinatapos lang nila ay ang backlog noong 2015.

“If the original bidding schedule was to be followed, masusunod po ito kaya nga gusto natin ng inquiry. Mukhang may anomalya sa loob. What it is, whether sindikato ba ‘yan or simple human negligence, hindi ko pa alam” wika ni Gutierrez.

Nangako na si Tugade na haharap sa ipapata¬wag na imbestigasyon ng House committee on transportation.