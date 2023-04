Angat ang Pinoy! Heart, Anne bongga mga eksena sa New York

Kabilang sa mga special guest sa reopening ng isang jewelry brand store sa New York City sina Heart Evangelista at Anne Curtis, at nakasama nila ang mga bigating Hollywood stars and influencers sa after party ng event na ‘yon.

Habang papasok sina Heart at Anne sa store ay sobrang tilian ang ilang mga Pinoy na nandoon at kinunan pa sila video, kaya ramdam na ramdam ang pagiging mga celebrity nila, ha!

Sa isang video clip ay kita ang pag-alalay ni Senator Chiz Escudero sa misis na si Heart.

Nasa likod naman ng misis ang senador habang nakikipagtsikahan sa showroom si Heart, pati si Anne, kay Gal Gadot, na kilalang-kilala bilang Wonder Woman.

Highlight ng party ang performance ni Katy Perry. Inawit niya ang hit songs niya gaya ng ‘Roar’ at ‘E.T.’ at kitang-kita ang saya nina Heart at Anne na nasa front row kasama si Kelsey Merritt at ang Thai-Swedish actress na si Praya Lundberg.

Ang bongga talaga nina Heart at Anne sa mga eksena nila sa New York City na nag-aangat sa mga Filipino sa international scenes! (Trixie Dauz)