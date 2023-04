AJ Lim gumaling na sa sakit, papalo sa Brookside Open

TULOY na ang inaabangang pagbabalik ni dating tennis prodigy Alberto ‘AJ’ Lim Jr. sabak sa Brookside Open National Championships simula ngayon (Lunes), asintang manalo sa first round upang pagningasin ang kampanya laban sa ilang mga astig na alas sa Brookside Hills Courts sa Cainta, Rizal.

Dinomina ang junior circuit at sumabak sa mga Grand Slam junior event, umabot sa 2017 Australian Open second round at nakamedalyang tanso sa 2019 PH Southeast Asian Games men’s singles, tumigil si Lim, 23, sa paglalaro dahil sa sa karamdaman. Pero bumalik na para sa linggong itong kampeonato na suportado ni Rep. Michael John ‘Jack’ Duavit.

Kailangan lang kumayod ng dating kampeon sa singles sa una niyang kompetisyon tapos ng pandemya, kasalpukan si Kenrik Ng sa alas-9:00 ng umaga sa sa isa mga labanan na magpapasiklab sa Group A tournament na inoorganisa ni Brookside Tennis Club president Allan Del Castillo at gaganapin sa ilalim ng PPS-PEPP tennis program na binuo ni Palawan Pawnshop president/CEO Bobby Castro.

Mangunguna sina multi-titled Jose Maria Pague, Vicente Anasta, Nilo Ledama, Ronard Joven, Noel Damian, John Mari Altiche, John Tomacruz at Loucas Fernandez sa 64-player draw na kabibilangan din nina Eric Tangub, Alexis Acabo, Alberto Villamor, Noel Salupado, Rollie Anasta, Chat Conta, Marco Macalintal at Elvin Geluz.

May paligsahan din sa Legends sa Mayo 5-7 at sa Juniors sa May 11-14. Sa mga detalye pa, kontakin si tourney organizer Bobby Mangunay sa 0915 404 6464.

Umangat si Brice Baisa, kagagaling lang sa pagsungkit ng dalawang titulo sa PPS-PEPP juniors, sa pagbangga kay Mateo Rivas sa 8 a.m. Ang iba pang magsasagupa sa first round ay sina John Kendrick Bona kontra Carlos Miguel Angeles, Juan Pablo Gonzaga versus Miguel Iglupas, Martin Lopez kontra Rey Pascua, Herald Aton vs Jay Caiman, Adan Carbonilla na katuos si Hans Villespin, at Nikko Lumahang vs Sean Manubay sa lower lower half ng draw.

Magpapang-abot sina John Renest Sonsona at John Eric Ayson, Lance Fernandez at Francisco Santos, Zhul Pantaran at Jude Ceniza, Marc Suson at Carlos Santiago, Roy Tan at Harvey Gilbuena, Eury Gaspar at Juan Carlos Lapore, Samuel Davila at Hans Asistio, at Vince Serna/Nicolas Gutierrez sa upper bracket.

Mamumuno sina Anasta at Pague sa mga kakasa sa men’s doubles kasama sina Ledama/John Steven Sonsona na No. 2 sa seeding kasunod sina Damian-Villamor at Lim/Bryan Saarenas. (Ramil Cruz)