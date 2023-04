ADB nililigawan ng grupong naglalaway sa NAIA

Nakikipag-usap na sa Asian Development Bank ang mga investors na interesado sa kontrata para sa operations at maintenance ng Ninoy Aquino International Airport matapos makatanggap ng unsolicited proposal para rito ang Department of Transportation at Manila International Airport Authority.

Ang unsolicited proposal ay galing sa grupo ng mga pinakamayayamang negosyante sa bansa, ang Manila International Airport Consortium kung saan magkakabakas ang mga Aboitiz, Ayala, Andrew Tan, Gotianun at Gokong­wei.

Sabi ng MIAA, pinakikita sa proposal ng grupo ang kanilang malakas na interes sa pagpapatakbo ng NAIA kasama ang ibang matagal at marami na ang karanasan sa pagpapatakbo ng airport.

Sabi ng MIAA, ang ADB ang advisor ng DOTr at may mga nagsasabing interesado silang lumahok sa bidding ng kontrata para sa operations at maintenance ng NAIA.

Pag-aaralan ng DOTr at MIAA ang proposal at titignan kung naaayon ito sa build-operate transfer law ngunit hindi pa nito sinasara ang pinto para sa solicited procurement option na suportado ng ADB.

Titiyakin ng pamahalaan na ang procurement option o diskarte sa pagpili ng gagawa ng proyekto ang magbibigay ng pinakamagandang serbisyo para sa mga pasahero at airport stakeholders ngayong maraming investors ang interesado dito.

“Any decision made on the procurement options will ensure that the strong investor interest in NAIA translates to the best possible outcome for the passengers and other airport stakehol­ders,” sabi ng MIAA. (Eileen Mencias)