82 probinsya titirikan ng PCSO

Sa hangaring mapalawak pa ang serbisyo sa publiko, target ni Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO) chairman Junie Cua na magkaroon ng sangay ang ahensya sa lahat ng probinsya sa bansa.

‘Mainam po kung magkaroon ng branch ang PCSO sa 82 lalawigan ng bansa alinsunod sa direktia ni President Ferdinand Marcos, Jr. na palawakin,ikalat ang coverage ng mga pinaglilingkuran ng PCSO,’ ani Cua.

Tiwala si Cua na kaunting tulak na lang at magkakaroon na ng sangay ang PCSO mula Aparri hanggang Jolo. Sa kasalukuyan, may 72 sangay ang PCSO sa iba’t-ibang bahagi ng bansa.

‘Hopefully, with eight months more to go this year, we can do something to close that gap,’ dagdag nito.

Kapag nangyari ito, sinabi ni Cua na hindi na kailangang bumiyahe ang mga Pilipino na nagnanais na humingi ng tulong-medikal sa PCSO dahil magkakaroon na rin ito ng sangay sa kanilang mga lalawigan..

Samantala, binanggit ni Cua na kasama rin sa nakalinya nilang mga programa ang ‘digitalization’ ng kanilang operasyon upang mas mapadali ang paghahatid nila ng serbisyo sa publiko.(Edwin Balasa)