60K pulis ikakalat ngayong Labor Day

Abot sa 60,000 pulis ang ikakalat ng Philippine National Police (PNP) para matiyak ang kaayusan ng paligid at seguridad ng publiko sa pagdiriwang ng Labor Day ngayong araw.

Ayon kay PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. itatalaga ang mga pulis sa mga matatao at mga lugar na posibleng maging venue ng iba’t-ibang aktibidad ng mga militanteng grupo.

“In general, paghahanda po ito ng pulisya sa posibilidad ng mga ikakasang kilos-protesta na may kaugnayan sa selebrasyon,” ani Acorda.

Pinaalalahanan din ni Acorda ang mga pulis na magpatupad ng maximum tolerance, igalang ang mga karapatang pantao at sumunod sa Police Operational Procedures.

Nakipag-ugnayan din aniya sila sa iba pang mga ahensya ng gobyerno para matiyak na magiging maayos ang takbo ng selebrasyon.

Hinikayat din ni Acorda ang publiko na maging alerto sa posibleng pag-atake ng mga kawatan tulad ng mga mandurukot at iba pang elemento na manggugulo at maghahasik ng karahasan sa araw na ito.

Samantala, sinabi ni Interior and Local Government Secretary Benamin Abalos Jr., na sinusuportahan nila ang lahat ng legal , tahimik at maayos na aktibidad ng mga demonstrador ngayong araw pero prayoridad nila ang kaligtasan ng publiko at kaayusan ng paligid.

‘Let us make sure that a sizable security contingent will be fielded, particularly in known convergence areas, while the policy of maximum tolerance will be strictly observed by police security forces,’ ayon sa kalihim. (Catherine Reyes)