4 detenido umeskapo sa Zambo

Apat na detenido ang nakatakas sa Zamboanga City Police Station noong Sabado ng gabi.

Sa ulat, pumuga ang apat na preso sa Zamboanga City Police Station 8 bandang alas-otso ng gabi sa pamamagitan ng paglagare sa rehas ng pasilidad.

Saka lang nagsigawan ang mga naiwang preso para ipaalam sa guwardiya ng pasilidad ang nangyari nang tuluyan nang nakatakas ang apat.

Agad namang naglatag ng manhunt ang pulisya para muling madakip at maibalik sa kulungan ang apat na detenido na pawang may kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002..

Nakipag-ugnayan na rin ang pulisya sa iba pang presinto para alarmahin ang mga ito sakaling magtago sa kanilang hurisdikdyon ang mga bilanggo.