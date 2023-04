Maris rumampa sa Italian filmfest

Kasalukuyang nasa Italy, sa Udine Far East Film Festival 2023, ngayon si Maris Racal kasama ang co-star niyang si EJ Jallorina sa pelikulang ‘Where is the Lie’. Isa ‘yun sa mga pelikulang ipalalabas sa nasabing filmfest.

Kahit na nando’n na at tumayo na sa harapan ng representatives ng iba’t ibang bansa na napili sa Udine Far East Film Festival 2023, tila hindi pa rin makapaniwala si Maris na umabot na sa Italy ang ginawang pelikula.

Sabi nga niya, “Still can’t believe this happened. I am deeply touched by the love and appreciation we received after the premiere of Where is the Lie.”

Nauna raw itong mag-premiere sa America, pero ayon pa kay Maris, kasabay ng iba, sa Udine Far East Film Festival pa lang din daw niya ito unang mapapanood.

“To be honest this is only our first time to watch it and I’m excited to watch it with you,” sey niya.

Ang ‘Where is the Lie’ ay sa direksiyon ni Quark Henares. (Rose Garcia)