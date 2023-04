Dahil buhay, lumalaganap, at patuloy na ginagamit ang ating wika kaya naman lagi nang may nadaragdag na salita buhat sa ibang kultura at lipunan. Kaya naman kahit hindi ko sabihin ang kahulugan, malinaw sa kahit sinong mahilig sa teknolohiya at internet ang salitang ‘vlogger’.

Sa ilang tao na ngayon lamang marahil naengkuwentro ang salita, ang ‘vlogger’ ay isang tao na laging naglalagay ng kaniyang maiiksing video o vlog (na mula naman sa pinagsamang salitang Ingles na ‘video’ at ‘log’) sa social media para mapanood ng madla at sa huli, pagkakitaan.

May restriksyon ang paksang maaaring talakayin sa vlog. Hindi dapat tungkol sa karahasan, paggamit ng ipinagbabawal na gamot, mga sensitibong sikolohikal na usapin, mga hindi napatunayang agham lalo’t may kinalaman sa sakit o salot, at iba pa. Maliban sa mga ito, malaya ka nang makakapili ng paksang nais mong talakayin sa iyong video.

Hindi popular ang vlogging ng nagdaang sampung taon. Hindi pa kasi malaganap ang internet at mahal pa ang mga gadget. Ngayon, kahit sinong may koneksyon sa teknolohiya ay maaaring maging vlogger. Gamitin lamang ang kamera ng smartphone para mag-record ng video, magsalita, talakayin ang kahit anong paksa at i-upload sa internet.

Kung dadami ang manonood, maaaring magkaroon ka na ng pagkakakitaan dahil sa nais magpatalastas sa iyong palabas. Dahil nga marami ang manonood sa gagawin mo, pwede ka rin mag-endorso ng produkto o serbisyo. At kung talagang dadami pa ang manonood sa mga vlog na gagawin mo, maaari ka nang kilalaning isang influencer.

Hindi nakapagtatakang maraming gustong maging vlogger. Bukod sa posibilidad ng pagiging tanyag at pagyaman, nakatutuwa din namang ibahagi sa iba ang iyong saloobin. Kung eksperto ka sa isang gawain, at maraming natuto sa iyo, magandang isiping may natutulungan ka. Ilang vlogger na ba ang tanyag ngayon na nagsimula sa simpleng pagluluto ng kung ano-ano sa kanilang kusina? O pagtuturong magkumpuni ng kung ano-anong sirang gamit?

Hindi kailangang mamahalin ang gadget mo sa pag-record ng vlog. Pwedeng mismong smartphone mo lang. O kung may kakayahan ka, may nabibiling action camera. May mura, mga isa o dalawang libong piso; may mamahalin na aabot hanggang singkuwenta mil. Maliliit na kamera itong madaling bitbitin. O ilagay sa sasakyan tulad ng sa motorsiklo na tinatawag ngayong ‘motovlogger’.

Kapag nasa motorsiklo, maaari mo nang ipakita sa madla ang nararating mong lugar, ang kinakain mong pagkain, ang mismong paglalakbay. Hindi naman kailangang pulidong-pulido ang kuha sa nagsisimulang vlogger. Kung magiging tanyag at napagkakakitaan na ang vlog, maaari na ring bilhin at gumamit ng sopistikadong gadget.

Hindi dahil gusto kong maging motovlogger pero kailangan ko kasing lagyan ng kamera ang motorsiklo ko para na rin sa dagdag proteksyon sa paglalakbay. Ginastusan ko na rin lang kaya naman naisip ko na isang araw, baka mag-upload na rin ako ng vlog hinggil sa aking paglalakbay mula Maynila hanggang lalawigan ng Quezon. Hindi pa ako eksperto pero, malay ninyo, ito pala ang maghahango sa akin sa kahirapan.

***

Para sa inyong mungkahi at puna, maaari kayong magpadala ng mensahe sa akin sa jwedelosreyes@yahoo.com o sundan ninyo ang aking Facebook account dito: https://www.facebook.com/joselito.d.delosreyes