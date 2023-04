Payag sa back-to-back concert: Morissette sobrang touched kay Martin

Hanap ang team-up nina Martin Nievera at Morissette Amon para sa Graton Resort Casino, Rohnert Park, Californi show nila.

Sa June 2 pa ‘yon, pero last week pa lang ay nag-announce na ang show promoter nila na si Enteng Perez na sold out na ang tickets para roon.

Sobrang bilib nga si Enteng kina Martin at Morissette dahil naubos na kaagad ang tickets.

“Talagang malakas sina Martin at Morissette. Marami ang natuwa nang pagsamahin namin sila, kaya ubos kaagad ang tickets,” tsika ni Enteng.

May isa pang show sina Martin at Morissette at sa Fantasy Springs Resort Casino naman ‘yon on June 3.

“Ang lakas din ng benta ng tickets para roon at makaka-sold out din,” sey pa ni Enteng.

Samantala, masaya si Martin na magkakasama uli sila ni Morissette at this time ay back-to-back na sila at hindi basta guest lang niya ito.

Ayon mismo kay Martin, napakagaling ni Morissette.

Touched naman si Morissette na kahit Concert King si Martin ay payag ito na ka-back-to-back siya sa isang concert.

Ang bongga! (Jun Lalin)