Ogie naiiyak sa pagiging ‘fanboy’ ni Regine

Mahigit isang dekada nang kasal sina Ogie Alcasid at Regine Velasquez-Alcasid, hindi pa kasama sa bilang ang pagsasama nila bago ikasal, pero hanggang ngayon, tila ‘head over heels’ pa rin ang paghanga ni singer-songwriter sa kanyang misis.

Hindi nga napigilan ni Ogie na hindi i-express sa kanyang Instagram account ang sobrang pagmamahal sa misis. Aba, eh, nagpaka-fanboy lang naman si Ogie kay Regine sa katatapos nitong solo concert.

Sey ni Ogie, “There is absolutely no one like you when you are on stage. I turn into a 20 year old fanboy when I watch and listen to you with a lump in my throat, tears in my eyes and a heart that beats faster and faster with each note you sing.

“You are loved by millions because you have made us fall in love with your kindness, your humility, and by how you acknowledge the giver of your wonderful gift of singing. I so love you!!! Regine!!!”

Wow ultimate fanboy talaga si Ogie, huh!