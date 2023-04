New Agrarian Emancipation Act, utang na loob para sa mga Pilipinong magsasaka

“Utang na loob!”

Sanay tayong nakakarinig niyan, ‘di ba? Kapag tayo’y naiinis o nakikiusap, “Utang na loob, napakainit!” “Utang na loob, tumulong ka naman!”

Sa palagay ko naging common expression na lang ‘yan ng mga Pilipino. Dahil sa kabilang banda, kahit di natin sabihin, kusa naman tayong tumatanaw ng “utang na loob” lalo na sa mga taong nagsasakripisyo at tumutulong sa atin.

Halimbawa na lang sa ating mga kababayang magsasaka. Pero ang tanong ay kung sapat ba ang pagtanaw natin ng utang na loob sa kanila?

Kung iisipin mo, habang tayo’y abala sa paghahanap ng makakain ng kanya-kanya nating pamilya, ang mga magsasaka po ay nagsisikap ring gampanan ang trabaho para may makain ang iba.

Hindi po iba sa akin ang sitwasyon na ‘yan dahil bago pa man ako manungkulan sa gobyerno, ‘yan po ang ikinabubuhay ng aming pamilya magmula pa sa aking lolo na nagsasaka noon.

Iba ang klase ng disiplina at ginagawang paghihirap ng ating mga magsasaka kaya para sa akin, utang na loob natin sa kanila ang pagsasabatas ng Senate Bill No. 1850 o New Agrarian Emancipation Act na isinusulong ng aming napakasipag na Mama Bear, Senator Cynthia Villar, sa Senado.

Buo ang suporta ko sa hangarin niyang burahin ang utang ng ating mga agrarian reform beneficiaries (ARBs) sa ilalim ng Comprehensive Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP).

Nakakalungkot kasing isipin na sa halip na tulong ang kanilang nararamdaman, dagdag pasanin pa dahil obligado silang magbayad ng taunang interes na 6% sa loob ng 30 taon.

Kahit pa sabihin mong katumbas lang ‘yan ng dalawang daan kada buwan, malaking bagay po ‘yan para sa ating farmers dahil nakadepende lang naman ang kita nila sa presyo ng bilihin at pabago-bagong panahon.

Isipin mo, pagtrabahuhan nila ng ilang buwan ‘yung kanilang pananim tapos masasalanta lang ng bagyo? Napakahirap po dahil imbes na sa pagkain, gamot at kanilang sakahan magamit ang ipon, napupunta lang sa wala.

Mabuti nga last year, nagpatupad ng executive order si Pangulong Bongbong Marcos Jr., para mag-impose ng isang taong moratorium sa pagbabayad ng amortization at interes sa mga pautang ng mga ARBs. Ibig sabihin, alam niya kung gaano ka-urgent ang problemang ito.

Pero alam niya rin na hindi sapat ang pagpapaliban kaya’t hinikayat rin niya ang Kongreso na talagang amyendahan ang Section 26 ng Republic Act (RA) 6657, o ng “Comprehensive Agrarian Reform Law of 1988 para tuluyang i-slash itong utang ng ARBs na aabot sa P58.125 bilyon.

You can just imagine, 654,000 ARBs ang kanilang mapapalaya sa gano’n kalaking pasanin. Kapag ito’y natuloy, makakapag-focus na lang sila sa pag-angat ng kanilang kabuhayan. Bandang huli, tayo rin naman, ekonomiya rin ng ating bansa ang makikinabang. Nakatulong ka na, natulungan ka pa! Win-win ang ating sitwasyon sa panukalang ito.

Kaya para sa aking mga kapwa mambabatas, ganito po sana ang mga batas na ating susuportahan at isulong. ‘Yung tatanaw ng utang na loob sa mga nagsasakripisyo para sa ating kapakanan.

‘Yan po ang aking panuntunan sa buhay. Itaga mo sa bato! ###