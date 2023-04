Mayor Jeannie nanguna sa 22nd year anniv ng Malabon cityhood

Ipinagdiwang ang ika-22 taong pagkakadeklara sa Malabon bilang maunald na lungsod kung saan ay pinangunahan ni Mayor Jeannie Sandoval ang month long celebration na punum-puno ng mga aktibidad, katuwang ang mga empleyado ng city hall na nagsimula sa ‘Araw ng Pasasalamat’ noong Abril 25, bilang pagkilala sa mga kababaihan at kalalakihang nagsilbi sa siyudad sa nakalipas na sampu hanggang 40 taon.

Inorganisa ng mga opisyal ng Malabon City ang ‘Gabi ng Parangal’ noong Abril 28, para ipakita ang kanilang marubdob na pagkilala sa business sector na tumulong sa Malabon para labanan ang COVID-19 pandemic.

Partikular na kinilala ang kahalagahan ng clean sanitation at mga washing facilities bilang pangunahing sandalan para palaganapin ang malusog na komunidad at palakasin ang turismo.

Kabilang sa mga awardee ay ang Brew Cave, Jacks, Mary Jay restaurant, Balsa, Benny’s Lounge, Burger King, Jollibee Potrero at Concepcion, at McDonald’s Flores.

Bilang pagkilala naman sa ugnayan ng turismo at kalusugan ay inilunsad ni Mayor Jeannie ang “Best Seat in the City” award para parangalan ang mga establisiyemento na tumugon sa sanitary, health, at safety requirements ng Malabon.

“It is only through the unified effort of the local government and the private sector that we can achieve true progress for Malabon” pahayag ni Mayor Jeannie.

Ang ‘Gabi ng Parangal’ ay kumilala rin sa mga top business at real estate taxpayers na katuwang sa paghahatid ng inclusive economic growth ng administration ni Mayor Jeannie.

Ang top corporate taxpayers ay kinabibilangan ng Malabon Soap and Oil, Maynilad Water Services, First PGMC Enterprises, Coca Cola FEMSA Philippines, MSO Premium Oil Corporation, Manly Plastics Inc, Good 555 Deal Trading Corporation, Basic Packaging Corporation, MC Master Siomai Hut, Starbright Office Depot. Sa ilalim ng Single Proprietorship category ang top taxpayer ay ang sumusunod: Chyrus Marketing, Formingtech Marketing, Zinc Marketing, NCLA Enterprises, REATON Mart, TIBRL Enterprises, Wisezon Soap Trading, P&E Meat Dealer at St. Rita Pharmacy.

Lalo pang naging espesyal ang okasyon sa pagdalo ni Senator Cynthia Villar.

Ang Malabon cityhood anniversary ay susundan ng month-long Tambobong Festival sa Mayo.

Ang mga panauhin sa Malabon ay maaring makibahagi sa maraming aktibidad na dinisenyo para hatiran ng kakaibang karanasan mula sa mga seminars sa arts at fashion.

Ang mga serye ng ganap sa Malabon ay magtatampok sa Ginoo at Binibining Malabon pageant na ang mga wagi ay hindi lamang tatanggap ng mga exciting prizes kundi magsisildi ring “ambassadors” ng lungsod para i-promote ang mayaman nitong kultura at heritage.