Ano po kayang kahulugang ng panaginip ko kung saan nakakita ako ng maraming mga kandila? Nasa bahay daw kasi ako nun at hindi ko na maalala kung gabi ba o madaling-araw pero sa labas ng bahay namin ay madilim, nakita ko sa bintana habang nasa sala ako na may mga lumulutang na kandila. Takot na takot daw ako nun pero sinubukan ko pa ring lumapit at sumilip sa labas ng pinto dahil baka mali lang daw ako ng kita gawa ng kurtina. Pagsilip ko, ay totoo ngang namalik-mata ako sa panaginip dahil hindi naman pala lumulutang talaga ‘yung kandila, kundi mga nagpuprusisyon pala. Ano kayang ibig sabiihin nito? Salamat.

Annah

Ikinokonsidera na highly symbolic at nagrerepresenta ng pag-asa at liwanag ang mga kandila sa panaginip. Hindi ito kataka-taka dahil naging source of light ang kandila sa mahabang panahon bago pa ang ilaw na gumagamit ng kuryente.

Maaari itong lumitaw sa ating panaginip sa mga panahong pakiramdam natin ay tayo’y naguguluhan o kaya naman ay masyadong madilim ang paligid.

Posibleng sa ngayon, kahit hindi mo aminin, nangangailangan ka ng spiritual guidance o kaya naman ay dagdag na kaalaman o wisdom para masagot mo ang isang problema na iyong kinakaharap ngayon.

Sa maraming pagkakataon, ang liwanag ng kandila ay nagsisilbing pag-asa lalo na sa panahong madilim, pwedeng sign ito na kahit may pinagdadaanan ka ngayon, meron pa ring parating na sandali na magiging paraan para magliwanag muli ang paligid mo.

May iba’t ibang kahulugan din ang kandila depende sa kulay nito. Kung ang nakita mong kadila sa panaginip ay kulay puto, nakakonekta ito sa pure consciousness mo bilang indibidwal. Nangangahulugan ito ng paghahanap mo ng katotohanan.

Kung pula namna, konektado ito sa iyong buhay pag-ibig, passion o mga goal mo sa buhay, at pagkakaroon ng bagong lakas.

Kapag naman dilaw ito, sinasabi nitong kailangan mong magpatawad sa mga taong humihingi nito sa iyo. Ito ay upang makamit mo na ang happiness na iyong hinahanap.

DISCLAIMER: Ang DREAM CATCHER ay nagbibigay lamang ng general information tungkol sa mga kahulugan ng ating panaginip. Wala itong kinalaman sa relihiyon, kulto o anumang ispiritwal na aspekto ng buhay. Sa mga gustong isangguni ang kanilang panaginip, mag-email sa abantedreamcatcher@gmail.com