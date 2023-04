Justin Brownlee, Gilas closed-door ang praktis

PANGUNGUNAHAN ni naturalized player Justin Brownlee ang closed-door training camp ng Gilas Pilipinas sa Laguna umpisa ngayong araw.

Six days ang Nationals sa Inspire Sports Academy sa loob ng National U campus sa Calamba bago tutulak pa-Phnom Penh sa May 6 para sa 32nd Cambodia Southeast Asian Games.

“We’re going to do a lot of cramming, for lack of a better word,” ani coach Chot Reyes. “We want to have everyone there.”

Inaasahang makukumpleto sa training camp ang 15-man pool na panggagalingan ng final 12.

Bukod kay Brownlee, nasa pool din sina Christian Standhardinger, CJ Perez, Chris Ross, Chirs Newsome, Aaron Black, Brandon Ganuelas-Rosser, Sean Anthony, Arvin Tolentino, Mason Amos ng Ateneo at magkapatid na Ben at Michael Phillips ng La Salle.

Sa Cambodia, misyon ng Gilas na bawiin ang gold na inagaw ng Indonesia noong nakaraang taon sa Hanoi.

Uumpisahan ng Filipinos ang SEAG redemption campaign laban sa Malaysia sa May 9. (Vladi Eduarte)