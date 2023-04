Gilas nabawasan ng higante! Japeth Aguilar burado nasa Cambodia SEA Games

TULUYAN nang hindi makakapaglaro para sa Gilas Pilipinas si Barangay Ginebra forward Japeth Aguilar sa 32nd Southeast Asian Games sa susunod na buwan sa Phnom Penh, Cambodia.

Inihayag ito ni Gilas assistant coach Tim Cone kung saan sinabi nito na hindi aabot ang paggaling ni Aguilar mula sa MCL sprain sa oras para sa kampanya ng national men’s basketball team sa biennial games.

Idinagdag ni Cone na pagtutuunan ni Aguilar, na may taas na 6-foot-9, ang kanyang paggaling at pagbalik sa maayos na kondisyon upang maging kompetitibo sa 2023 FIBA Basketball World Cup na gaganapin sa Pilipinas sa huling bahagi ng taong ito.

“He really wants to play, but he has not recovered his explosiveness yet. And he still got some pain, and they’re afraid he might be in and out of the lineup, and it’s too hard if you got some guy going in and out the lineup when games are too fast and too quick,” “sabi ni Cone.

“He can’t have the recovery time if he plays five games in six days, so that’s no way a recovery time for someone who’s injured,” sabi nito. “So we’re still looking at trying to prune it down to 12. The only guy who’s surely gonna go is Justin (Brownlee).”

Nagtamo si Aguilar ng injury sa MCL sa elimination round game ng Gin Kings laban sa NLEX Road Warriors sa PBA Governors’ Cup.

Hindi na siya masyadong nakakapaglaro simula noon at matipid lang nagamit sa finals series laban sa TNT Tropang Giga.

Bukod kay Aguilar, wala rin sa Gilas Pilipinas roster sina June Mar Fajardo at Roger Pogoy dahil sa inury, habang umatras sina Mikey Williams at Jamie Malonzo dahil sa personal na dahilan.

Hindi din inaasahang maglalaro si Scottie Thompson dahil na nalalapit na panganganak ng kanyang asawang si Jinky. (Lito Oredo)