Formula ni GM Santiago para matapos na pagkalito

Minsan pang napatunayan na ang pinakamabisang solusyon sa isang problema ay ang harapin ito.

Isa sa pinakahuling halimbawa nito ay ang ginawa ni Philippine Ports Authority (PPA) General Manager Jay Santiago na personal na sinagot ang mga katanungan ng mga truckers at brokers sa pagpupulong ng mga miyembro ng Confederation of Truckers Association of the Philippine (CTAP) nitong ika-26 ng Abril 2023.

Sa naturang talakayan ay malayang nagkapalitan ng saloobin lalo na sa kontrobersyal na Trusted Operator Container Registry and Monitoring Program (TOP-CRMS) na tinututulan ng ilang negosyante at mga shipping lines.

At s harap mismo ng mga kinatawan ng naturang sektor, tiniyak ni GM Santiago na ang TOP-CRMS ay kakampi nila.

Ito po ang eksaktong binanggit sa kanila ni GM Santiago;

“Alam niyo ho, itong TOP-CRMS, kakampi niyo ho ang PPA dito. Kami po ay gumagawa lamang ng solusyon sa mga problema na idinulog sa amin. Kung mababasa niyo lang yung revised Implementing Operating Guidelines TOP-CRMS ang pangunahing layunin po nito ay para sa inyo, para maibaba ang logistics costs at sa parte naman po ng PPA, para po mas maging efficient yung operations area ng mga terminal natin. Sa kabuuan, para po ito sa inyo talaga.”

Natanong rin ng mga miyembro ng CTAP ang tungkol sa Terminal Appointment Booking System (TABS) na isa ring issue ng mga truckers at brokers na nais masolusyunan.

“May mga maliliit na issue na kailangan nating ayusin, ang papel po natin ay i-facilitate yan at to make sure na maging maayos ang sistema, mas maayos pa sa kasalukuyang TABS,” paliwanag naman ni GM Santiago tungkol sa bagay na ito. ng matanong ng isang trucker ukol sa pagpapatupad ng TABS.

Pero hindi doon nagtapos ang usapan dahil magpapatawag muli ng pagpupulong ang PPA kasama ang ATI at ICTSI at 15 representante ng CTAP sa Mayo 15, 2023 para pag usapan ang TABS at iba pang issues na nakakaapekto sa mga truckers.

Nagpaalala lamang ang pinuno ng PPA na kailangang magcomply ang mga truckers sa mga reglamento ng iba pang ahensiya gaya ng DENR kung saan, kabilang sa mga alituntunin ay ang tree-planting para sa renewal ng mga lisensiya.

“Kung nakapag tanim po kayo, okay. Pero kung hindi naman po kayo nakapag tanim dahil walang ma-identify na tree planting location ang DENR, may magagawa po ba ang PPA? Basta alam kong may obligasyon tayo na makapagtanim ng puno ayon sa regulasyon at pag dating ng takdang oras na may proseso na ang DENR, inaasahan naming magko comply na kayo.

Kasi s’yempre para po sa mga ilang negosyante, ang tingin palagi d’yan ay dagdag pasanin ang pagtatanim ng puno. Pero lahat naman tayo sa paniniwala ko ay may obligasyon na maging responsable sa ating kalikasan,” paliwanag ng opisyal.

Unti-unti nang lumilinaw ang lahat.