Dingdong, Marian ipinagluluksa ang loyal fan

Nalagasan ng isang maituturing na ‘institusyon’ sa pagiging solid DongYan fan ang mag-asawang Dingdong Dantes at Marian Rivera dahil sa pagyao ng kung tawagin nila ay Tita Winnie.

Pero bilang isang solid fan ng mag-asawang Kapuso Primetime King & Queen, kung mababasa pa rin ni Tita Winnie sa kabilang buhay ang mahabang message ni Dingdong sa tungkol pagpanaw niya, siguradong all smile siya.

Ayon kay Dingdong, na siyang nag-post, although message na nilang mag-asawa ‘yon, “We are deeply saddened by the loss of our beloved friend Tita Winnie, who was an integral part of our group.

“Her unwavering guidance and dedication played a crucial role in making our group strong, and we are forever grateful for her contributions. Even in her final days, Tita Winnie remained committed to ensuring that everything was in order, a testament to her selflessness and dedication. Her absence leaves a void that cannot be filled, and she will be greatly missed. While we mourn the loss of our dear friend today and for many days to come, we also celebrate the life and legacy of Tita Winnie.

“The joy and laughter she brought into our lives will be forever cherished and remembered, and we take solace in the fact that her impact on our lives will live on. Rest in peace, dear Tita Winnie. Your memory will always be treasured, and you will never be forgotten.”

Nakaka-touch ang importansiya nina Dingdong at Marian sa kanilang mga fan, lalo na sa yumaong si Tita Winnie.

Sa pamilya ni Tita Winnie, nakikiramay po kami.

Samantala, kinumusta namin ang pagsasamahang pelikula nina Dingdong at Marian para sa 2023 Metro Manila Film Festival under Star Cinema, at nalaman namin na marami pa raw kailangang ayusin tungkol sa proyektong ‘yon kaya wala pang detalyeng mailabas. (Rose Garcia)