De’Aaron Fox, Sacramento nakapuwersa ng do-or-die

Kumubra ng panalo sa San Francisco ang Sacramento at nakaiwas sa elimination sa West first-round playoffs.

Umiskor ng 28 si Malik Monk, inayudahan ng 26 points, 11 assists ni DeAaron Fox, at tinalo ng Kings ang Golden State 118-99 sa Game 6 nitong Biyernes.

Kasado ang winner-take-all Game 7 sa Golden 1 Center sa Sacramento ngayong araw.

Bumomba ng apat na 3s tungo sa 15 markers, 12 boards si rookie Keegan Murray para sa Kings.

Mula second quarter, laging may sagot ang Sacramento sa rally ng Warriors sa sarili nilang teritoryo.

Dalawang tres ang ibinaon ni Kevin Huerter sa fourth para panatiliin sa unahan ang Kings.

Nagtistis si Stephen Curry ng 29 points, may 22 si Klay Thompson at humablot si Kevon Looney ng 13 rebounds pero hindi naisara ng Golden State ang series.

Off the bench muli si Draymond Green at namigay ng 10 assists para sa Warriors.

Lamang ang Kings 90-80 sa final 12 minutes, nagbaon ng 3 si Curry pero sumagot ng isa din si Trey Lyles. Sumagasa ng layup si Curry sa sumunod na posesyon, rumesponde ulit si Monk ng isa ding 3. (Vladi Eduarte)