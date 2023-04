Bella Belen, NU selyado twice-to-beat advantage

Mga laro ngayong Linggo:

(FilOil EcoOil Centre)

12:00nn — Adamson vs FEU

2:00pm — UP Lady Maroons vs UST

LIMANG manlalaro ang tumapos ng doble pigurang puntos para sa National University (NU) Lady Bulldogs sa pangunguna ni reigning Rookie/MVP Mhicaela “Bella” Belen na nagsumite ng pambihirang triple double upang pormal na selyuhan ang twice-to-beat advantage kasunod ng isang come-from-behind panalo laban sa talsik na sa kuntensyon na Ateneo Blue Eagles, 21-25, 28-30, 25-14, 25-13, 15-13, Sabado sa huling linggo ng eliminasyon ng 85th University Athletic Association of the Philippines (UAAP) women’s volleyball tournament sa FilOil EcoOil Centre sa San Juan City.

Humataw ng game-high 26 puntos mula sa 25 atake, kasama ang game-high 19 excellent receptions at team-high 15 excellent digs ang 20-anyos na outside hitter mula Quezon City.

Sumegunda sa puntsuan si Alyssa Solomon sa 25 mula 22 kills, dalawang aces at isang block,.

Pangunahing pinagmulan ng opensa si ace playmaker Camila Lamina na nagpamahagi ng 17 excellent sets, kasama ang tatlong puntos.

“Inisip lang namin na mag-focus sa game and do our best para makuha namin iyung panalo,” pahayag ng last season Best Setter na si Lamina na inakyat ang koponan sa 11-3 kartada at naghihintay na lamang ng makakatapat sa Final Four.

Pumalo naman sa kanyang huling laro para sa Ateneo si Vannie Gandler na tumapos ng 20 pointts mula sa 16 atake at tigalawang aces at blocks.

Sinegundahan siya ni Faith Nisperos sa 17 puntos mula sa 14 kills at tatlong blocks, samantalang may ambag si Lyann De Guzman na 12 marka.

Bukod kay Gandler, na nagpahayag ng kanyang huling paglalaro sa collegiate league, lumaro na rin sa kanyang huling taon si Kiara Cruz sa Ateneo na tumapos ng 4-10 marka. (Gerard Arce)