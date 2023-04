5.2 quake sa Occidental Mindoro ramdam hanggang NCR

Isang magnitude 5.2 earthquake ang yumanig sa Occidental Mindoro, sa lakas ng naging lindol ay naramdaman ito sa ilang lugar sa Metro Manila.

Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs) tectonic ang pinagmulan ng lindol na ang sentro ay sa bayan ng Looc at tumama alas-12:00 nang hatinggabi nitong Sabado.

Nabatid sa Phivolcs na dahil may kalakasan ang pagyanig ay ilang residente ang nagising sa kanilang pagtulog.

Nasa intensity 5 ang naramdaman sa Sablayan at Rizal sa Occidental Mindoro samantala intensity 4 naman sa Puerto Galera, San Jose at Paluan, Occidental Min­doro, sa Calapan at San Teodoro sa Oriental Mindoro.

Nakapagtala rin ng intensity 3 sa Manila, Las Piñas; Lipa, Batangas City; Abra De Ilog at Lubang, Occidental Mindoro; Alfonso, Cavite habang intensity 2 sa Quezon City; Pasig; Marikina; Makati; Valenzuela; Bacoor, Cavite; Looc, Occidental Mindoro at intensity 1 sa General Trias, Cavite.

Nagbabala ang Phivolcs na makakaranas ng aftershocks ngunit walang inaasahang mala­king pinsala. (Tina Mendoza)