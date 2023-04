Vivoree, Brent nagpakilig sa video

Grabe pala ang naging epekto ng mga basher kay Vivoree Esclito, ha! Lalo na ‘yung pagiging balbon niya.

At sa ‘Magandang Buhay’ ay kinuwento niya na sinulat, dinikit niya sa kanyang standee ang mga masasakit na salita na binato sa kanya.

“Pinupuna po talaga ako sa pagiging super mabalbon ko. Mabuhok ako from my legs, arms, at lalo na sa face ko kasi hindi usual sa mga babae na makapal ‘yung kilay at even ‘yung facial hair,” chika niya.

Bata pa lang daw siya ay naririnig na niya ang mga pintas na ‘yon, kaya bumaba ang kanyang self-esteem at confidence.

“As I grew older, nag-mature ako, nag-iba ‘yung pag-iisip ko. Kumbaga ako mismo ‘yung nagli-lift din sa sarili ko with the help of the people around me. Importante kasi na you surround yourself with people who will accept you for who you are, who will understand you, who support you, who will love you completely. Nakatulong din po ‘yon sa akin,” sabi pa ni Vivoree.

Anyway, bagay na nga sa kanya ang kanta niyang ‘Matapang’ kung saan binandera niya ang kanyang palaban na imahe. Partner niya sa music video si Brent Manalo na ka-date rin niya sa ‘Star Magical Prom’.

Sabi nga, apaw sa chemistry ang ViBrent, at ang daming kinilig sa kanila.

Mapapanood ang ‘Matapang’ music video sa ABS-CBN Music YouTube channel.