Sey mo Marian? Dingdong, Antoinette nagpakilig sa Instagram

Dahil lang sa simpleng pasalamat ni Antoinette Taus kay Dingdong Dantes sa kanyang Instagram, tila nabuhay na naman ang mga fan nila noong magkasama pa sila sa show ng GMA-7 noon.

“Thank you @GMAnetwork @DongDantes for once again featuring our nonprofit organization @PlanetCORA for the ‘Amazing Earth’ #EarthDay Special — #InvestInOurPlanet. Watch the full feature at the link below.

“So much love and gratitude to all the volunteers, planeteers, and Earth heroes that dedicate their lives to missions for people and the planet! When we #InvestInOurPlanet, we invest in the future of the people we love, and generations to come.”

Pero ‘yun nga, nakakaloka ang mga komento sa IG post na ‘yon ni Antoinette, ha! Heto nga ang mga mensahe ng mga faney:

“Bakit ako kinikilig?” – ellechimsetnemrod.

“Sorry na agad, kinikilig ako! Sorry na!” – 13trese_rhace.

“My God, bakit ako kinikilig pa rin sa inyo?” – itsjeffinitelyjeff.

“My forever loveteam Toni and Dong!” – haydsjocson.

“Parang may kislap sa mga mata nila?” – dooday pills.

“Sana reunion movie naman, para matuwa lahat ng 90s kids na katulad ko. Reunion movie na please!” – kringkle.

“Grabe ‘yung kilig ko everytime nakatingin si Dingdong kay Antoinette. Iba talaga ang chemistry niyo!” – mrs_sobusao07.

“Nabuhay na naman ang pagiging fanatic ko!” – aljheskha.

“Grabe walang kupas sina Bianca at Inaki oh!” – rubygandara.

Well, dahil pareho na ngang mature, at secure sa mga sarili nila, kaya wala nang dapat bigyan ng malisya. Super happy si Dong kay Marian Rivera, ha!

Pero, ano kaya ang masabi ni Marian, na marami pa rin ang kinikilig kina Dong at Toni?

Naku! Talagang pinag-react daw namin si Marian. Hahaha! (Dondon Sermino)