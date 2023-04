Salamat PNP, maraming salamat!

NAKATATLONG hearing tayo sa Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs tungkol sa Degamo killing o ‘yung pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo at walo pang Negrense noong nakaraang buwan, pati na ang iba pang mga kaso ng patayan sa probinsya ng Negros Oriental.

May susunod pang hearing para makakalap pa tayo ng detalye dahil maraming lumabas na isyu tungkol sa law and order sa Negors Oriental pagkatapos ng ating 3-day marathon hearings nitong nakaraang linggo.

‘Yung mga patayan talaga d’yan ang pinakanakakagulat, at nakakadismaya rin personally para saakin bilang dating ama ng kapulisan, kasi sangkot umano ang ilang pulis. Bagama’t di pa napapatunayan sa korte, mayroon din palang isyu ng land grabbing, e-sabong, cover-up, private army, mga armas, intimidation, at tila may sabwatan pa nga talaga.

Tulad ng lagi kong sinasabi, ‘wag n’yo po sanang aasahan na ako bilang chairperson ng komite ay manghuhusga kung sino ang may kasalanan, dahil ang Senado ay hindi court of law o husgado at kaming mga Senador ay hindi hukom or judges.

Inuulit ko po, ang ginagawa naming mga Senate investigation ay “in aid of legislation” o tulong para makaisip at makagawa kami ng mga karapat-dapat na batas upang masolusyunan ang mga kinakaharap na problema ng bansa.

Sa totoo lang, mabigat para saakin itong imbestigasyon namin sa Degamo case at alam ko na marami sa inyo ang nakatutok sa hearings natin kaya paniguradong napanood ninyo na noong nakaraang Miyerkoles, April 19, naging emosyonal narin ako sa aking closing statement.

Ang pinaghuhugutan ko ng aking kalungkutan o sama ng loob ay ‘yung sitwasyon na ang daming pulis na tila sangkot sa nangyayaring hindi maganda d’yan sa Negros Oriental.

Talagang nalulungkot ako dahil walang duda na may mga pulis na nalilihis ng landas at imbes na ipatupad ang batas, sila pa ang lumalabag sa batas o kaya ay nakikipagkutsabahan sa mga sindikato.

At dahil sa iilang mga bugok na pulis, damay ang buong PNP pati ang napakaraming matitino.

Ang nangyayari tuloy, ‘yung kawalanghiyan ng iilang pulis ang laging laman ng balita at ‘yung kabutihan at achievements ng mas maraming member ng PNP na tapat na naglilingkod sa ating mamamayan, wala na, hindi na napapansin.

Malaki ang utang na loob ko sa PNP kasi nang dahil sa PNP ay napagtapos ko sa pag-aaral ang aking mga anak at naitaguyod ko ang aking pamilya sa malinis na paraan.

Pati ang pagka Senador ko, dahil din ‘yan sa PNP kaya patuloy akong nagsisikap makagawa ng mga batas para maitaas ang karangalan ng PNP at maitaguyod ang kapakanan ng ating kapulisan.

Kaya itong mga pulis na gumagawa ng masama at ginagamit ang pagka-pulis, makunsensya naman kayo!

Maawa naman kayo! Dahil sa ginagawa n’yong masama, bugbog na bugbog na ang PNP sa kaliwa’t kanang batikos at mura ng ating mga kababayan.

Pero kahit ganyan, maniwala kayo mga kababayan na patuloy ang paglilinis sa PNP para maalis ang mga anay at bulok na pulis na sumisira sa institusyon. Marami na talaga ang natanggal sa serbisyo at nasampahan ng administrative cases, ‘yung iba criminal cases pa nga, hindi lang gaanong nababalita.

Alam ko ‘yan kasi ako mismo noong ako ang chief ng PNP, nagpatupad ako ng malawakan at sustained internal cleansing at pati ang mga nauna sa akin at ang mga sumunod sa akin, alam ko may programa din sila para dito.

At nawa’y magpatuloy at mas lalo pang palakasin ang much needed internal cleansing na ito ngayong pumasok na ang liderato ni bagong Chief PNP Benjamin Acorda.

At huwag po kayong mag-alala, tututukan ko bilang inyong Senador ang maayos na pagiimplenta ng mga batas tungkol sa peace and order, partikular na ‘yung mga batas para sa ating kapulisan.

Ang adbokasiyang ito ay hindi lang para sa bayan kundi isang laban na talagang personal at malapit sa aking puso.

Napakalaki ng utang na loob ko sa ating institusyon at buong buhay ko, ako’y palaging lilingon sa aking pinanggalingan at sisiguraduhing nasa mabuting kalagayan ang PNP.

At ako mismo, Senator Ronald “Bato Dela Rosa ngayon, General Ronald “Bato” Dela Rosa noon, ay palaging magsasabing: “Salamat PNP, maraming salamat.”

Itaga mo sa bato!