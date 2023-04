Presyo ng bilihin bahagyang bumaba ngayong Abril

Inihayag ng Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), na inaasahan ang pagbaba ng inflation o taas ng mga bilihin ngayong Abril sa 6.3 hanggang 7.1 porsyento.

Batay sa mga pagtatantya na inilabas ng BSP nitong Biyernes, ang pagpapagaan ng mga price pressure para sa buwan ay dahil sa pagbaba ng singil sa kuryente, isda at gulay pati na rin ang rollback sa presyo ng LPG.

Ayon sa BSP, ang pagtaas ng presyo ay malamang na nagmula sa mas mataas na presyo ng domestic petroleum, maging ng bigas at karne.

“Going forward, the BSP remains prepared to respond appropriately to continuing inflation risks in line with its data-dependent approach to monetary policy formulation,” sabi nito.

Nabatid na bumaba ang inflation noong Marso sa 7.6 percent mula sa 8.6 percent noong Pebrero.

Nakatakdang ilabas ang datos ng inflation ng Abril sa unang linggo ng Mayo. (Dolly Cabreza)