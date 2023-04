PNP Chief: Korap na Heneral pababa ng Corporal Inguso

Hinimok kahapon ni Philippine National Police (PNP) chief Maj. Gen. Benjamin Acorda Jr. ang lahat ng kanilang miyembro na isumbong sa kanya ang mga korap at tiwaling pulis mula sa hanay ng mga corporal hanggang heneral.

Sinabi ng bagong pinuno ng PNP na seryoso siyang linisin ang kanilang hanay at magagawa niya ito sa pakikiisa ng lahat mula sa pinakamababa hanggang pinakamataas na ranggo.

Ayon kay Acorda, ipatutupad niya sa hanay ng PNP ang pagkakaisa at bilang dating hepe ng Directorate for Intelligence, inaatasan niya ang mga junior officer na gumamit ng counter intelligence upang malinis ang pulisya.

“Kailangan ng pagkakaisa, even the lowest, kahit y’ung mga junior ng mga PNP officer. ‘Yung mga tinuruan natin sa Institute Training Group, mga Police Non-Commissioned Officers, sabi ko, ‘let us use, ‘yung counter-intelligence work’, so ‘yung ating kapulisan, kung may ginagawang katiwalian ‘yung ating superiors o head officer, please, let us document that,” giit ng opisyal.

Samantala, inatasan din ni Acorda ang lahat ng mga regional director na maglatag ng operasyon laban sa mga tiwali nilang tauhan.

Aniya, naniniwala siyang iilan lang ang mga tiwaling pulis kaya dapat silang mahuli at makasuhan para hindi na makahawa pa ng iba.

“I intend to conduct really kung sino ‘yung mga nasa listahan at ayaw magbagong-buhay, talagang io-operate natin.That is what I’m urging. Noong mineet natin ‘yung regional directors, ‘yan ang hiniling ko sa kanila, that the command responsibility, sa bawat paglilinis sa bawat level, is dapat masusunod,” dagdag ng opisyal. ­(Edwin Balasa)

