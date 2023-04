Piolo gaganap na killer priest

Gagawa uli ng pelikula si Piolo Pascual. Ang killer priest na si Father Severino Mallari ang gagampanan ni Piolo sa horror movie na ‘Mallari’.

Bongga at challenging nga ang role na ito kaya si Piolo ang napiling gumanap na Fr. Mallari dahil kaya raw ng aktor na magbigay ng lalim sa karakter na kanyang gagampanan.

“Well mahirap kasi ang materyal ng ‘Mallari’, it needs an actor na may lalim, kayang mag-portray ng ibat-ibang character in one film, maraming layers, malalim ang internalization at kayang bagu-baguhin ang mga nuances based on the needs of each character. There are only a few actors who can do that and Piolo is one of them,” pahayag ni Derick Cabrido nang makapanayam.

Si Derick ang direktor at isa sa mga producer ng ‘Mallari’ at kuwento pa niya, mayroong 3 timelines ang pelikula — 1851, 1950, and 2003 kaya magkakaroon din ng tatlong Piolo, isa sa bawat era.

Excited na nga raw si Piolo na simulan ang proyektong ito dahil first time niyang bumida sa isang horror film at gumanap ng tatlong karakter.

Aware rin daw si Piolo sa buhay ni Fr. Severino Mallari na isang pari noong 19th century.

“Kaya naman noong tinanggap ni Piolo ang project at nalaman ko na kilala niya by reputation si Fr. Severino Mallari, I know na tama ang desisyon ko,” sey ni Direk Derick.

Sa pelikula, ipapakita ang buhay ni Fr. Mallari sa Pampanga kung saan pumatay ito ng 57 katao para mapagaling ang kanyang inang may sakit.

Ang pelikula ay sinulat ni Joaquin Enrico Santos.

Exciting! (Byx Almacen)