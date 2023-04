Pinay nurse na tagumpay sa World Marathon bibigyang parangal

Inihain sa Kamara ang isang resolusyon para kilalanin ang unang Pinay na nakatapos ng World Marathon Challenge.

Inihain nina Cavite Rep. Lani Mercado-Revilla at kanyang mga anak na sina Agimat party-list Rep. Bryan Revilla at Cavite Rep. Jolo Revilla ang House Resolution 866 upang kilalanin si Julie Uychiat, isang nurse sa Estados Unidos, at tubong-Negros Occidental.

Sumali si Uychiat sa World Marathon Challenge 2023 na ginanap mula Enero 31 hanggang Pebrero 6.

Ang World Marathon Challenge ay isang logistical at physical challenge kung saan tatakbo ang isang kalahok sa pitong kontinente sa loob ng pitong araw. Ang tatakbuhin ay 42.2 kilometrong marathon distance sa Antarctica, Africa, Australia, Asia, Europe, South Amerika, at North America sa loob ng 168 oras.

Si Uychiat ang nakatakbo ng pinakamabilis sa Dubai, Madrid, Fortaleza, at Miami leg ng marathon. Habang naka-fourth place naman siya sa Antarctica, third sa Cape Town, at second sa Perth.

Sinimulan ni Uychiat ang ‘Run for Kalipay’ at nakalikom doon ng P1.6 milyon.

Ang Kalipay ay isang non-profit organization na tumutulong sa mga batang walang tirahan, inabandona, malnourish, inabusong pisikal at sekswal, at mga biktima ng child labor at trafficking, at foundling.

“Julie Uychiat is a Filipino athlete who deserves Congressional recognition for giving pride and honor to the Philippines and for her compassionate service to the Filipino poor,” sabi sa resolusyon. (Billy Begas)