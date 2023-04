Paulo sasamahan si Janine sa Tate

Tuloy na tuloy sa June 24 ang ‘G! Kapamilya Presents: Dirty Linen (The Ultimate Kapamilya Fancon)’ sa Sacramento, California at pangungunahan ‘yon nina Janine Gutierrez, Zanjoe Marudo, Seth Fedelin, Francine Diaz, at John Arcilla.

At kung si Zanjoe ay posibleng ‘bitbitin’ ang girlfriend niyang si Ria Atayde sa San Francisco kung wala itong trabaho, si Paulo Avelino naman na rumored boyfriend ni Janine ay posible rin na samahan ang dalaga sa lugar na ‘yon.

Isang malapit sa dalawa ang tinanong namin kung sasamahan ba ni Paulo si Janine papuntang Amerika at puwede naman daw mangyari.

Wala raw trabaho si Paulo sa mga petsang nasa Amerika si Janine.

Ang duda nga namin ay ayaw lang diretsuhin ng taong ‘yon, pero parang sasamahan nga talaga ni Paulo si Janine.

Eh, last year naman nang mag-show sila sa California with Ogie Alcasid, after ng three shows nila ay magkasama silang nagpunta sa New York City kung saan ay pinuntahan ni Paulo ang anak na si Aki, at hindi nila inilihim ang bagay na ‘yon.

Naku, tiyak na kikiligin ang PauNine fans nila kung magkakasama nga sila sa Tate, huh!

‘Yun na!