Namintas kay Vice Ganda nag-sorry

Humingi ng tawad kay Vice Ganda ang isang contestant ng ‘Isip Bata’ segment ng ‘It’s Showtime’ sa pambu-bully noon sa phenomenal box-office star.

Sa episode ng noontime show kamakailan, nagpakilala ang gym instructor ngayon na si Teddy Amor na kaklase umano ni Vice sa FEU noong college days nila. Pero matapos ang hiritan nina Vhong, Jhong, at Ogie sa kolehiyala days ni Vice, nagpaabot ng mensahe ang contestant sa Unkabogable Star na kababalik lang kahapon (Thursday) galing sa Amerika na last leg ng kanyang Canada and USA concert tour.

Humingi siya ng tawad kay Vice dahil sa pamimintas niya rito, matapos siyang bastedin ng kanyang nililigawan na kaibigan ni Vice.

“Humihingi ako ng sorry kay Vice. Kasi that time, kasi may kaibigan siyang gusto kong ligawan, type ko. Inaayawan niya ako dahil kay Vice. So, ang ginagawa naming tatlo rin kaming lalaki, binu-bully namin siya. Sorry,” mensahe ni Teddy.

For sure may sasabihin si Vice aa ‘It’s Showtime’ tungkol sa pagso-sorry sa kanya ng daying nam-bully sa kanya, ha!

Anyway, may dapat din abangan ngayon kay Vice. Ang bago niyang single na ‘Rampa’ under Star Pop ay mari-release na sa May 1. Bongga, ‘di ba?! (Dondon Sermino)