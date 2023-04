Nakaambang krisis sa tubig sinusolusyunan ng Marcos admin

PARA masiguro na may sapat na suplay ng tubig tiniyak ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., sa pamamagitan ng National Water Resources Board (NWRB), na gumagawa ito ng mga paraan upang mag-imbak ng tubig-ulan na maaaring gamitin ng bansa sa panahon ng tagtuyot, sinabi ng isang opisyal noong Sabado.

“Sa ngayon po ang tinitingnan natin ay kung papaano ito ma-divert sa mga pasilidad na kapag panahon naman ng tag-init ay mapakinabangan po natin sa water supply, sa irrigation,” ani NWRB Executive Director Sevillo David Jr. sa media forum sa Quezon City.

“So, tama po kayo na ang isa nating tingnan diyan is iyong papaano natin maiipon at mako-conserve itong mga tubig-ulan na mapakinabangan natin kapag mayroong panahon ng tagtuyot at lalo na kapag summer season, at malaki po ang pakinabang natin doon,” sabi ng pinuno ng NWRB.

Bunsod nito ang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration (PAGASA) ay naglabas noong Marso 23 ng El Niño Watch.

“Ang El Niño Watch po kasi ay ini-issue kapag ini-expect natin within the next six months ay mataas ang probability na magkaroon ng El Niño, and sa kasalukuyan ganoon na po ang kondisyon and actually we’re expecting that to continue next year , hanggang sa susunod na taon, kalagitnaan ng susunod na taon,” sabi ni Marcelino Villafuerte, Chief ng Climate Impact Assessment and Application of the Climatology and Agrometeorology Division, sa parehong forum.

Binanggit pa ng opisyal ng PAGASA na maaari itong itaas sa Alert Status sa Mayo.

“So, ngayon pa lang nag-issue tayo ng El Niño Watch and ini-expect natin by next month, by May ay baka ma-increase na natin ito ‘no, doon sa alert status… Iyong Alert naman ay there’s a 70 percent chance na matuloy na itong El Niño within two months,” sinabi pa ng opisyal.

Kaugnay nito umapela din si David sa publiko na magtipid sa tubig sa gitna ng nagbabantang mahabang dry spell o El Niño phenomenon.

“Mas gusto nating i-advocate ang iyong tamang paggamit, water conservation po… Ang publiko ay malaki ang maitutulong dito sa pamamagitan ng tamang paggamit ng tubig – iyong water conservation,” sinabi pa nito.

Samantala sinabi ng hepe ng NWRB na makikipag-ugnayan sila sa Presidential Communications Office (PCO) at iba pang ahensya ng estado sa paggawa ng mga tip sa pagtitipid ng tubig para sa publiko.

Ang NWRB ang namamahala at kinokontrol ang lahat ng yamang tubig at serbisyo sa bansa.

Nauna nang inatasan ni Pangulong Marcos ang iba’t ibang ahensya ng gobyerno na gumawa ng mga kinakailangang paghahanda at bumuo ng isang buong diskarte sa pamahalaan upang matugunan ang El Niño phenomenon na maaaring tumama sa bansa ngayong taon hanggang sa unang bahagi ng susunod na taon.

Dalawang partikular na tagubiling ibinigay ng Pangulo ay ang pagpapatibay ng isang buong-ng-gobyerno o buong-ng-bansa na diskarte at paglalagay ng nakabatay sa protocol at siyentipikong pangmatagalang proseso na maaaring gamitin ng bansa.