Mga silid aklatan itayo, pangontra disinformation – Atayde

Umapela ang bagitong mam­babatas sa pribadong sector na tulungan ang gobyerno na magtayo ng mga silid aklatan sa mga pampublikong paaralan para malabanan ang luma­laganap na disimpormasyon at fake news sa internet.

Sa talumpati sa launching ng Bagong Pag-Asa Elementary School library, sinabi ni Quezon City 1st District Rep. Juan Carlos ‘Arjo’ Atayde na ang kagustuhang magtayo ng mga silid aklatan sa mga pampublikong paaralan ay kinakailangan sapagkat “every library we put up is a dam against the tidal wave of disinformation and fake news that litter the internet.”

Pinuri ni Atayde ang mga interior design students mula sa SoFA Design Institute, na nakipagtulungan sa mga opisyal ng Quezon City sa pamumuno ni Mayor Joy Belmonte at Bagong Pag-Asa Brgy. Captain na si Rodolfo Palma, upang itayo ang silid aklatan, na kinuha ang inspirasyon mula sa story at activity book na ‘Ignited Souls’.

“Nakakatakot at nakakahinayang po na mas naniniwala pa ang mga bata sa nakikita nila sa YouTube o TikTok kaysa sa tinuturo ng ating mga guro,” ani Atayde.