Mga karerista atat kay La Trouppei

KARAMIHAN sa mga karerista ay nais nang matapos ang buwan ng Abril para masilayan nilang muli si La Trouppei sa pista.

Kasama si La Trouppei sa mga kabayong lumabas ang pangalan para lumahok sa “1st Leg ng Triple Crown Stakes Race na ilalarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas sa Mayo 14.

Maliban kay La Trouppei, nasa listahan din sa mga nominadong kabayo sina Easy Does It, Gintong Hari, Going East, Istulen Ola, Jaguar at Tell Bell, may distansyang 1,600 metro ang naturang karera.

Tiyak na paghahandaan nang todo ang nasabing karera dahil nakalaan ang guaranteed prize na P3.5M na ikakalat sa unang apat na kabayong tatawid sa meta sa event na suportado ng Philippine Racing Commission.

Kukubrahin ng owner ng mananalong kabayo ang P2.1M, mapupunta sa pangalawa ang P787,500 habang P437,500 at P175,000 ang third at fourth, ayon sa pagkakasunod.

Tatanggap din ng P175,000 ang breeder ng mananalong kabayo habang P105,000 at P70,000 ang second at third. (Elech Dawa)