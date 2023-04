Lalaking bumibili ng tubig todas sa tandem

Patay ang isang lalaki matapos rat­ratin ng riding-in-tandem habang bumibili ito ng tubig noong Huwebes sa bayan ng Ipil, Zamboanga Sibugay.

Dead on the spot dahil sa tinamong mga tama ng bala sa katawan ang biktimang si Nilo Rizalba, nasa hustong gulang at taga-Purok Scorpion, Barangay Buluan ng nasabing bayan.

Sa ulat na ipinadala ng Police Regional Office 9 sa Camp Crame, nangyari ang insidente sa Purok Ipil-Ipil sa Barangay Veterans Village ng bayang ito bandang alas-dos nang hapon.

Bumibili umano ang biktima ng mineral water sa isang tindahan nang sumulpot ang mga suspek na sakay ng Honda beat scooter, naka-helmet ng half-face at face mask.

Agad na bumunot ng hindi pa batid na kalibre ng baril ang backrider at niratrat ang biktima.

Tumakas ang mga ito nang masigurong wala ng buhay ang biktima. Iniimbestigahan na ang motibo ng krimen para matukoy at madakip ang mga suspek. (Edwin Balasa)