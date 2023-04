Joey natupad ang ‘pantasya’ kay Snooky

‘Kaaliw si Joey Marquez sa story conference ng ‘Maple Leaf Dreams’ na pagbibidahan nina Kira Balinger, LA Santos, at ididirek ni Benedict Mique, na kukunan sa Canada, simula May 5.

Kasi nga, si Snooky Serna ang magiging ‘misis’ niya sa pelikula, at gaganap silang mga magulang ni Kira, ha! Eh, matagal na raw niyang pantasya, pangarap na makasama ito sa pelikula.

Sabi ni Joey, matagal na niyang kilala si Snooky, dahil naka-partner nga ito ng best friend niyang si Richard Gomez, na congressman na ngayon ng 4th district ng Leyte.

“When I found out na si Snooky ang makakasama ko, sabi ko nga, icon na ng industry si Snooky. Nakikita ko siya noon parati, at sabi ko nga, one day, makakasama ko rin siya. Heto nga, magkasama na kami ngayon.

“’Yun lang, alam kong magaling siyang artista, at alam kong gagalingan pa niya lalo sa movie namin. Added pressure sa akin, na baka masyado niyang galingan, mahirapan ako,” sabi ni Joey.

Well, dream come true nga kay Joey na makasama sa pelikula si Snooky. At dream come true rin ang kuwento ng ‘Maple Leaf Dreams’ sa kanya, dahil sabi nga niya, noong mabasa niya ang script ay naiyak talaga siya.

“Nagandahan ako, at naiyak ako. Makikita mo kasi rito kung gaano kamahal ng magulang ang kanilang mga anak.

“Makikita rito na maraming matutunan ang mga young generation, na how to respect, how to love your parents,” sabi pa ni Joey. (Dondon Sermino)