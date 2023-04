Iwas sakit ngayong tag-init 

Nakapagtala ng pagtaas muli ng kaso ng COVID ang Department of Health pagkatapos ng Semana Santa. May naitala rin na unang kaso ng XBB 1.16 Omicron subvariant o Arcturus variant, pero magaling na raw ang pasyente.

Ayon sa DOH, nakapagtala sila ng 3,148 bagong kaso ng COVID-19 mula Abril 17 hanggang Abril 23. Kada araw daw ay may 450 kaso. Mas mataas daw ito ng 32% kumpara sa mga kasong naitala mula Abril 10 hanggang Abril 16. Pero, mas mababa pa rin naman daw ito kumpara sa epekto ng mga naunang variants. May mga eksperto namang nagbabala na pwedeng tumaas ulit ang mga kaso.

Sundin ang paalaala ng DOH na patuloy na magsuot ng face masks lalo na sa matataong lugar gaya ng mall, palengke o kaya ay sa pagsakay sa pampublikong transportasyon.

Tuluy-tuloy pa rin ang paghuhugas ng kamay gamit ang sabon at malinis na tubig o di kaya ay paggamit ng alcohol o hand sanitizer.

Sa ating mga anak na pumapasok nang face to face sa eskwelahan, pabaunan sila ng extra face mask sakaling malaglag o masira ang kanilang suot. Dapat ay may bitbit silang hand sanitizer, inuming tubig, at pamaypay panangga naman sa init.

Gaya ng dati, kung magkakasakit o makakaramdam ng sintomas gaya ng lagnat, ubo, kawalan ng panlasa o pang-amoy, masakit na lalamunan, at iba pa, ay mas mabuting mag-isolate o humiwalay muna sa mga kasama sa bahay.

Kung posible ay tiyaking may magandang bentilasyon sa ating mga bahay. Buksan ang bintana o pinto lalo na ngayong napakainit ng panahon. Makakaiwas na sa COVID, makakaiwas pa sa posibleng heat stroke.

Palagiang kumain ng masusustansyang pagkain gaya ng gulay, isda at prutas na magiging natural na panangga natin sa anumang sakit. Siguraduhin ding sapat ang dami ng iniinom na tubig sa isang araw.

Magpaaraw sa umaga sa pagitan ng alas-7 at alas-10 ng umaga. Dapat ay hindi lalagpas sa 30 minuto ang inyong pagpapaaraw, sakto lang para makakuha ng Vitamin D at makaiwas sa sunburn.

At para sa mga hindi pa nakakapagpabakuna ng second booster, ipinapayo ng mga eksperto na magpa-booster shot na para dagdag proteksyon ng katawan laban sa COVID-19.

Mas mabuti na ang maagap. Wala namang mawawala kung tayo ay mag-iingat at aalagaan ang ating mga pamilya lalo pa’t uso rin ang iba’t ibang sakit dahil sa mainit na panahon.

Patuloy po tayong alerto. Dahil ang kalusugan natin ang ating natatanging kayamanan.