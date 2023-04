Inalis pa lang ang tumor! Paglilinaw ni LA Tenorio, hindi pa siya cancer-free

NILINAW ng tinaguriang PBA ‘Iron Man’ na si Lewis Alfred Tenorio na siya ay tumor-free ngunit hindi pa cancer-free.

Ito ang ipinaliwanag ng beteranong guwardiya ng Barangay Ginebra Gin Kings na si Tenorio bilang pagtatama sa mga iba-ibang nauulat na sitwasyon sa kanyang kalusugan.

“I’d like to correct that, good if I am, why not claim it, but to correct it, I am not cancer-free, I am tumor-free, with the successful surgery last March,” sabi ng 38-anyos na eight-time PBA champion.

Gayunpaman, inihayag ni Tenorio na ang kanyang opisyal na biopsy ay nagpakita na siya ay may stage 3 colon cancer at kailangang sumailalim sa chemotherapy tuwing dalawang linggo sa loob ng anim na buwan.

Ikinagulat ng dating Gilas floor general at ng basketball community nakaraang buwan nang maibunyag na siya ay may dinadamdam na sakit. (Lito Oredo)