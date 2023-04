Hontiveros binira SRA: ‘Smuggler na, Pasimuno pa ng kartel’

Dismayado si Senadora Risa Hontiveros sa kuwestiyonableng memorandum ng Department of Agriculture kaugnay ng pag-release ng 240,000 metriko tonelada ng imported na asukal na pumasok sa bansa na walang kaukulang permit.

“Naisahan tayo dito. Bukod sa nalusutan tayo ng ilegal na supply ng asukal, pinaasa pa ng gobyerno ang mamamayan na haharangin at iimbestigahan ang kontrabando,” ani Hontiveros.

Sa naturang memo, nilinis ni Agriculture Undersecretary at dating Sugar Regulatory Administrator (SRA) Domingo Panganiban ang pag-release ng imported na asukal na naka-consigned o ipinatinda sa Asian Countertrade, Inc.

Sabi ni Hontiveros, pumasok ang shipment ng naturang produkto sa bansa na walang permit at bago mag-isyu ng import order ang SRA.

“Not only was the crime of large-scale agricultural smuggling consummated. Government is also a willing and enthusiastic sponsor and enabler,” ani Hontiveros.

“Dalawang buwan na mula nang isiniwalat natin ang modus na ito. Napigilan sana natin ang kasakiman nila kung nabigyan tayo ng pagkakataong mag-imbestiga — nakasuhan na sana si Usec. Panganiban, natulungan sana natin ang SRA na maging tapat at matapang na sandigan ng industriya, na-blacklist na sana ang mga smugglers at bumaba na sana ang presyo ng asukal,” ayon pa sa mambabatas.

Sabi pa ni Hontiveros, hindi pumirma ang Presidente sa sugar order na pang-cover up umano sa smuggling operation ni Panganiban at ng tatlong importers.

Sa fiasco na ito, sabi ni Hontiveros, nakarating sa bansa ang supply nang walang sugar order at malinaw umanong nagkaroon ng sabawatan dito.

“Mula sa mga dagdag na memo, patong-patong na clearance, pabaligtad na pagbasa ng kalendaryo — ginawa ang lahat para lang mailabas ang puslit na supply, walang duda na pilit nilang tinutuwid ang baluktot. This is legal cover-up at its finest or its most gross, and it has failed miserably. Kaya takot silang humarap,” sambit pa ni Hontiveros.

“Pero kahit anong gawing pagtatago, ang isda ay nahuhuli pa rin sa sariling bibig. Inunahan ni Panganiban ang proseso ng paglalabas ng kanyang sariling sugar order para maibigay sa tatlong kompanya ang 450,000MT na aangkatin ng bansa. Wala naman daw pinag-iba ang sarili niyang sugar order at sugar order na kalaunan ay inilabas din ng SRA.

“Ang ending, ‘yung regulator, siya na ring naging smuggler. At silang dapat namamahala sa supply, siya na ring pasimuno ng kartel,” pagtatapos ni Hontiveros. (Dindo Matining)