FIBA World Cup Draw sasambulat

NGAYONG araw ng Sabado na ang pinakahihintay na FIBA World Cup 2023 Draw presented by Wanda sa Smart Araneta Coliseum.

Pagkatapos ng 7:30pm draw, magkakaroon na ng linaw kung gaano katinik ang dadaanan ng 32 teams para umabot sa final phase, ibabase ang draw sa FIBA World Ranking Men, presented by Nike.

Bilang hosts, home games ang Pilipinas at Japan. May mga laro pa sa Indonesia, una nang pinili ng Pilipinas na lalaro sa Manila ang Team USA, Slovenia sa Okinawa, at Canada sa Jakarta.

Ikinalat sa 8 pots ang 32 teams, bawat pot ay may apat na bansa, nasa Pot 1 ang Pilipinas bilang host ng final phase. (Vladi Eduarte)