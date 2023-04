David excited, palagi na namang makakasama si Barbie

Finally, dadalhin na nina Barbie Forteza at David Licauco ang kanilang tambalan sa big screen.

In-announce na nina Barbie at David ang unang pelikulang pagsasamahan nila na may title na ‘That Kind of Love’.

Isang romantic-comedy ang pagbibidahan nila ngunit ayon sa aktres, ibang Barbie at David ang mapapanood ng mga tao.

“It’s a rom-com, pero ibang David and Barbie ang makikita ninyo. Totally different from our previous projects, ‘yung ‘Heartful Café’, ‘yung ‘Mano Po’, and definitely different from Fidel and Klay,” sey ni Barbie sa panayam ni Nelson Canlas sa ‘24 Oras.’

“I think the goal of the film is to make the audience fall in love,” dagdag pa ni Barbie.

Ang bongga talaga ng BarDa, tawag sa tambalan nina Barbie at David, dahil sa ibang bansa pa magsu-shooting ng ilang eksena ng pelikula.

Hindi pa sinasabi kung saang bansa sila magsu-shooting, pero ang clue na ibinigay ni Barbie ay paborito niya ang pagkain sa bansang ‘yon.

Going global din ang BarDa dahil ipapalabas ang ‘That Kind of Love’ globally.

“I’m just really happy na we get to do ‘yung ganitong klase ng pelikula and mapapanood siya globally. It’s time for the Philippines to actually make a movie and be shown all over the world,” sey naman ni David.

“For me, to be part of this na ‘yun na nga, it’s going to be shown globally, I’m very, very excited.”

Anyway, miss na raw ni David si Barbie dahil hindi na sila madalas magkasama after nilang gawin ang ‘Maria Clara at Ibarra’.

“Of course, I miss her kasi medyo madalas kaming magsama before. Like this time, of course, I’m with her again and I think the following days we’re gonna be together, so ‘di ko na siya mami-miss,” sey pa ni David.

Naku, nakaka-excite ang pelikulang ito ng BarDa, huh!

Pero ang boyfriend ni Barbie na si Jak Roberto, ano kaya ang reaksiyon na palagi na namang magkakasama ang kanyang girlfriend at si David?

Well…